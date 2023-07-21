رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان ينفي قيام الجيش التونسي بطرد المهاجرين الافارقة إلى الحدود مع ليبيا .

تونس 20 يوليو 2023م (وال ) – نفى رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان ” مصطفى عبد الكبير ” الاخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام وحدات الجيش التونسي بطرد مجموعة من المهاجرين الافارقة إلى الحدود الليبية.

وشدد ” عبد الكبير” في تصريحات صحفية على أن دور الجيش التونسي هو حماية الحدود وتقديم المساعدات الانسانية لمن هو عالق داخل التراب التونسي مع السهر على عدم اجتياز الحدود خلسة لأي شخص مهما كانت جنسيته .

وبيّن ” عبد الكبير ” أنّ الدخول إلى تونس لا يكون إلا عبر البوابات الرسمية وبشكل قانوني وبالتنسيق مع الوحدات الامنية والديوانية العاملة بالحدود .

كما أشار إلى انه قد تم نقل كافة المهاجرين غير النظاميين العالقين بالتراب التونسي في ظرف 48 ساعة منذ تواجدهم بتلك المناطق المحظورة أمنيا، بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي وإيواءهم بولايتي تطاوين ومدنين، مؤكدا بأن هذا الإجراء معمول به من طرف الجيش التونسي منذ سنوات، وذلك التزاما منهم بكل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

أما فيما يخص المجموعة التي تم نشر صورها، فقد أشار عبد الكبير إلى أنها لم تكن عالقة بالتراب التونسي .

كما دعا ” عبد الكبير ” الطرفين التونسي والليبي من جهة والتونسي والجزائري من جهة ثانية، إلى تعزيز التنسيق لنجاح عملية مراقبة الحدود وتقديم المساعدات الانسانية في الإبان حفاظا على سمعة الجميع لدى الهياكل الدولية.

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