إيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلنان دعمهما جهاز النهر الصناعي بمساهمة مالية قيمتها 2 مليون يورو.

طرابلس 20 يوليو 2023م (وال ) – أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن دعمهما لجهاز النهرالصناعي في ليبيا في استعادة خزان إجدابيا بمساهمة مالية قيمتها 2 مليون يورو.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة عبر حسابها بموقع ” تويتر ” عقب حادثة الانفجار الذي وقع فجر اليوم في خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي جراء عملية سرقة للصمامات ما أدى إلى خسائر مادية في المنازل وغرق العديد من الشوارع بمدينة جدابيا.

وقالت السفارة في تغريدتها ” تأثرت السفارة الإيطالية في ليبيا بشدة بالصور القادمة من أجدابيا بعد الحادث المتعلق بخط أنابيب هيئة مشروع النهر الصناعي، سندعم بالتعاون مع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيئة النهر الصناعي لاستعادة خزان أجدابيا بمساهمة مالية قدرها 2 مليون يورو”..

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