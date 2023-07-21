شركة الكهرباء تواصل استكمال مشروع خط الرويس ابوعرقوب جهد (400 ك.ف) .

طرابلس 21-يوليو -2023م/ وال / أكدت الشركة العامة للكهرباء تواصل العمل بوتيرة سريعة لاستكمال مشروع خط الرويس ابوعرقوب جهد 400 ك.ف من ناحية الرياينة .

وأوضحت الشركة في بيان لها أن العمل جاري على تجهيز سحب الأسلاك من البرج رقم (247 إلى 255) مسافة (640 . 3 ) كم ، إضافة الى تركيب برج التعليق رقم (248) على مسار الخط الذي قارب على الانتهاء تمهيداً للبدء في تثبيت وسحب الأسلاك المنفذة من قبل شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل .

ويأتي ذلك في إطار إهتمام مجلس إدارة الشركة لاستكمال هذا المشروع الحيوي الهام الذي سيساهم في تعزيز ودعم الشبكة الكهربائية وتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .

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