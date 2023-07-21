إجراء الاختبارات ما قبل التشغيل لمحطة مشروع الهضبة

طرابلس 21يوليو 2023م (وال )- بدأ فنيو الشركة العامة للكهرباء أمس الخميس في إجراء الإختبارات ما قبل التشغيلية لمحطة مشروع الهضبة جهد 11/30 ك.ف وتركيب دوائر 30 على خلايا المحطة ضمن تحسين أداء الشبكة الكهربائية في عديد المناطق.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الجمعة؛ أن تشغيل المحطة سيساهم في التغلب على كافة الاختناقات التي تواجه شبكتي الجهد المتوسط والتوزيع ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع طرابلس التابعة للإدارة العامة لمشروعات التوزيع .

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