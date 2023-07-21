الرئيس الجزائري ينهي زيارة للصين ويتوحه اليوم الى تركيا  .

بكين 21 يوليو 2023 م (وال) ـــ غادر رئيس الجمهورية الجزائرية “عبد المجيد تبون”, اليوم الجمعة جمهورية الصين الشعبية, التي اجرى بها زيارة دولة بدعوة من نظيره الصيني “شي جينبينغ” .

وذكرة وكالة الانباء الجزائرية ان الرئيس تبون توجه الى تركيا حيث سيقوم بزيارة عمل يومي الجمعة والسبت يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب اردوغان.

وخلال زيارة الدولة التي قام بها منذ يوم الاثنين الفارط الى الصين خص الرئيس عبد المجيد تبون باستقبال رسمي من طرف نظيره الصيني السيد شي جينبينغ بقصر الشعب العريق ببكين, كما أجرى الرئيسان محادثات وأشرفا بعدها على مراسم التوقيع على 19 وثيقة ما بين اتفاقية و مذكرة تفاهم بين البلدين تخص عديد القطاعات.

وسيجري تبون، خلال زيارته لتركيا، مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تتناول العلاقات بين بلديهما وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وعشية زيارته لتركيا، قال تبون إن بلاده تتمتع بعلاقات طيبة مع عدد من الدول بينها تركيا، لافتاً إلى أن الجزائر (استرجعت مكانتها اليوم) .

وأضاف تبون، خلال لقاء مع أفراد الجالية الجزائرية في بكين أمس الخميس ، أن الجزائر لديها علاقات طيبة مع الصين وتركيا وروسيا وقطر، ومع دول أوروبية صديقة مثل إيطاليا والبرتغال، واسترجعت مكانتها اليوم لدى الدول الكبرى والصديقة.

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