رابطة العالم الإسلامي تدين تكرار تدنيس نسخة من القرآن الكريم في السويد  .

جدة 21 يوليو 2023 م (وال) ــــ أدانت “رابطة العالم الإسلامي” بأشد العبارات جريمة تدنيس نسخة من القرآن الكريم المقدس ، التي ارتكبها متطرف في العاصمة السويدية استوكهولم، في تكرار شائن واستفزازي لمشاعر المسلمين.

ونددت الأمانة العامة للرابطة، في بيان أصدرته ، بالممارسات العبثية النكراء التي تخالف كل الأعراف والمبادئ الدينية والإنسانية، والتي رفضها المجتمع السويدي مؤخراً بكل وضوح، وتتم بكل أسف بموافقة رسمية بدعوى حرية التعبير، بينما هي في حقيقتها تسيء (في جملة إساءاتها) إلى المفهوم الحضاري والمنطقي للحريات، وفق مبادئها التي تنادي باحترام المقدس وعدم إثارة المشاعر نحوه بأي استفزاز تحت أية ذريعة.

وأعادت الرابطة التحذير التحذير مجددا من أخطار الممارسات المحفزة للكراهية، وإثارة المشاعر الدينية، التي لا تخدم سوى أجندات التطرف.

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