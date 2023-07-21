ردا على جريمة تدنيس نسخة من القرآن الكريم : الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية

عمان- 21-7-2023 (وال) استدعت الخارجية الأردنية اليوم الجمعة القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة ردا على جريمة تدنيس نسخة من القرآن الكريم التي ارتكبها متطرف في العاصمة السويدية استوكهولم .

وأضافت الوزارة في بيان أنها سلمت السفير الذي لم تذكر اسمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومة بلاده لسماحها بهذا التدنيس .. معتبرة ذلك تعبير ا عن ثقافة الكراهية واستفزاز ا فجّا لمشاعر حوالي ملياري مسلم لا يمكن تبريره في سياق حرية التعبير مطلقا .

وطالبت الوزارة الحكومة السويدية بـاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال التي تمثل خرقاً للقيم الإنسانية المشتركة وتجسيدا لثقافة الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف .