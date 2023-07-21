ليبيا نيوز

ردا على جريمة تدنيس نسخة من القرآن الكريم : الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عمان- 21-7-2023 (وال) استدعت الخارجية الأردنية اليوم الجمعة  القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة ردا على جريمة تدنيس نسخة من القرآن الكريم التي ارتكبها متطرف في العاصمة السويدية استوكهولم  .

وأضافت الوزارة في بيان أنها سلمت السفير  الذي لم تذكر اسمه  رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومة بلاده لسماحها بهذا التدنيس  .. معتبرة ذلك تعبير ا عن ثقافة الكراهية واستفزاز ا فجّا لمشاعر حوالي ملياري مسلم  لا يمكن تبريره في سياق حرية التعبير مطلقا .

وطالبت الوزارة الحكومة السويدية بـاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال التي تمثل خرقاً للقيم الإنسانية المشتركة وتجسيدا لثقافة الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف  .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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