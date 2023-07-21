رئيس أوكرانيا يقيل سفيره لدى بريطانيا بعد انتقادات .

لندن 21 يوليو 2023 م (وال) ـــ أقال الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” سفير بلاده لدى المملكة المتحدة “فاديم بريستايكو” .

وذكرموقع شبكة “بي بي سي” بالإنجليزية ان كييف لم تذكر سببًا رسميًا للفصل لكنها أكدت أن “بريستايكو” لم يعد سفيراً.

وتولّى “بريستايكو” منصبسفير أوكرانيا في لندن منذ عام 2020 ، لكن زيلينسكي أصدر يوم الجمعة مرسومًا رئاسيًا أعلن فيه إقالته ، قائلاً إنه تم أيضًا عزله من منصب ممثل أوكرانيا في المنظمة البحرية الدولية.

وكان “بريستايكو” قال في مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز” البريطانية الأسبوع الماضي: (لا نتوقع أن يقاتل أحد من أجلنا ، نحن نطلب فقط المعدات) .

…(وال)…