زيلنسكي يجري أول اتصال مع رئيس وزراء اثيوبيا ويبلغه استمرار أوكرانيا ضمان الأمن الغذائي .

كييف 21 يوليو 2023 م (وال) ــــ اجرى الرئيس الاوكراني “فولوديمير زيلينسكي” أمس الخميس أول اتصال في تاريخ العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء اثيوبيا “ابي أحمد علي” وفق موقع “أوكرانيا بالعربية” على شبكة المعلومات الدولية .

وأوضح الموقع أن زيلينسكي أبلغ المسئول الاثيوبي عن انسحاب روسيا الأحادي الجانب من مبادرة الحبوب في البحر الأسود والحصار غير القانوني للشحن وقصف المواني .

وأشار زيلينسكي الى أنه في اطار مبادرة الحبوب في البحر الأسود سلّمت أوكرانيا ما يقرب من 300 ألف طن من الغذاء الى اثيوبيا و90 ألف طن أخرى من الحبوب كجزء من مبادرة “الحبوب من أوكرانيا” الإنسانية ، وأكد أن أوكرانيا مستعدة للاستمرار في كونها ضامنا للأمن الغذائي العالمي وانها مهتمة بتطوير العلاقات الثنائية مع اثيوبيا في مجالات الأمن والرقمنة .

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