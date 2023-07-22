قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل عدوانها على الفلسطينيين .

رام الله 21-7-2023 (وال ) – واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة عدوانها على الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من القرى والبلدات الفلسيطينية .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طفلا فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في رأسه ، وأصيب آخر بجروح خطيرة بالخطيرة خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أم صفا شمال رام الله .

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول إصابتين خطيرتين برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن الى المستشفى من قرية أم صفا قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاد طفل من مخيم الجلزون شمال رام الله .

وأفادت الوكالة بأن عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا أيضا بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام الاحتلال القرية .

وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ما أدى لوقوع إصابات .

‏وأشارت الوكالة إلى أن قرية أم صفا تشهد منذ أسابيع هجوما متواصلا من قبل المستوطنين الذين أحرقوا منازل المواطنين ومركباتهم وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم .

إلى ذلك أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع اليوم الجمعة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية .

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر إعلامية في قلقيلية أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام بكثافة صوب المشاركين في المسيرة ما أدى الى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص والعشرات بالاختناق .

وأصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنازة مواطن في بلدة بيت أمر شمال الخليل .

وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة وكالة (وفا) أن العشرات من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام .

من جهته أفاد منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان الوكالة أن قوات الاحتلال اعتدت على مشيعي جنازة في بيت أمر خلال توجههم الى المقبرة حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المشيعين ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأشار إلى أن اندلاع مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة شرق البلدة بعد الاعتداء على الجنازة .

من جهة ثانية اقتلع مستوطنون اليوم الجمعة عشرات أشجار الزيتون المعمّرة من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم .

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم وكالة (وفا) أن مستوطني مستوطنة “افرات” الجاثمة على أراضي المواطنين عنوةً في قرية أرطاس وبلدة الخضر اقتلعوا (50) شجرة زيتون في منطقة “باطن المعصي” جنوب الخضر .