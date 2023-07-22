مدير سي آي ايه : (فاغنر ذات قيمة لروسيا بليبيا وغيرها وسأفاجأ اذا نجا زعيمها من انتقام بوتين) .

كولورادو 21 يوليو 2023 م (وال) ـــ قال “ويليام بيرنز”رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي ايه” : (لا تزال مجموعة “فاغنر” المرتزقة ذات قيمة بالنسبة للقيادة الروسية في أماكن عدة مثل إفريقيا وليبيا وسوريا ، ولذلك كان من المحتمل أن يحاول بوتين فصل المجموعة عن زعيمها) .

ونقلت شبكة “بي بي سي” البريطانية عن رئيس وكالة المخابرات المركزية قوله أمس الخميس من حديث أمام منتدى “آسبن الأمني” : (ان ما جرى في فاغنر هو رقصة معقدة للغاية .. وهذا التمرد كشف نقاط ضعف كبيرة في نظام القوة الذي بناه بوتين ، والذي ربما لا يزال يسعى للانتقام من بروغوجين … ومن المرجح أن يحاول بوتين كسب الوقت بينما يعمل على إيجاد أفضل السبل للتعامل مع بروغوجين زعيم مجموعة فاغنر).

وقال بيرنز : (من واقع خبرتي ، فإن بوتين هو رسول الثأر المطلق ، لذا سأفاجأ إذا نجا بروغوجين من مزيد من الانتقام) .

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