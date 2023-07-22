الهلال الأحمر الليبي يطلق نداء إنساني لمساعدة المهاجرين العالقين على الحدود الليبية – التونسية .

طرابلس 21 يوليو 2023 م (وال) – أطلقت جمعية الهلال الأحمر الليبي أمس الخميس نداء إنساني لمساعدة المهاجرين العالقين على الحدود الليبية – التونسية .

وقال الهلال الأحمر الليبي في نداء انساني إن هؤلاء المهاجرين الافارقة العالقين يحتاجون إلى الحماية والغذاء والدواء، مبينا أنه يعمل بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم الإغاثة الإنسانية الشاملة عبر فرق الهلال الأحمر.

ووجه الهلال الأحمر الليبي الدعوة عبر حسابه على بشبكة الواصل ( تويتر ) للتكاثف لمساعدة هؤلاء الأشخاص في هذه الظروف الصعبة.”

وكانت منظمة حقوقية ليبية قد أعربت عن قلقها إزاء ما وصفتها بالمعلومات الأولية بشأن وقوع حالات وفاة لمهاجرين غير نظاميين وطالبي لجوء متواجدين على الحدود الليبية التونسية.

وقالت المؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان في ليبيا في بيان لها أمس الخميس إن المعلومات الأولية تفيد بوفاة عدد ثلاثة مهاجرين بينهم ا مرأة ”جراء بقائهم بدون طعام ولا ماء في العراء وسط أجواء الطقس السيئة ودرجات الحرارة العالية في مناطق صحراوية نائيه تنعدم فيها كل مقومات الحياة”.

وأضافت المؤسسة أن الضحايا اللذين لقوا حتفهم جراء المعاناة اللاإنسانية التي مروا بها كانوا من ضمن المهاجرين اللذين قامت السُلطات التونسية بنقلهم من عديد الولايات التونسية التي كانوا متواجدين بها إلى الحدود الليبية التونسية.

(وال )