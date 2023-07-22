المحرر الرياضي بـ (وال) : سلة الاتحاد تتوج بكأس ليبيا للمرة الخامسة في تاريخها .

طرابلس 21 يوليو 2023 م (وال) – توج فريق الاتحاد بكأس ليبيا لكرة السلة للمرة الخامسة في تاريخه، إثر تغلبه في المباراة النهائية على الأهلي بنغازي حامل نسخة الموسم الماضي بفارق ( 13 ) نقطة، وبواقع ( 68 – 55 ) نقطة، في اللقاء الذي جمع الفريقان بقاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية في العاصمة طرابلس.

المقابلة التي جرت – اليوم الجمعة – وقادها ثلاثي تحكيمي من دولة مصر متكون من “عمر زاهر ” حكماً أولاً، و” إسلام وحيد ” حكما ثانياً، و” أحمد غالب ” حكما ثالثاً، نجح فيها محترف الاتحاد الأمريكي ” جيمس جاستس ” في قيادة فريقه إلى منصة التتويج، متميزاً عن باقي رفاقه مسجلاً ( 27 ) نقطة، وعمل ( 5 ) متابعات منها ( 3 ) متابعات دفاعية، و ( 2 ) هجومية، أما من جانب الرميات الحرة، تمكن ” جاستس ” من تسجيل ( 5 ) نقاط من أصل ( 6 ) محاولات .

تألق الأمريكي ” جاستس ” لم يتوقف عند هذا الحد، فتمكن من تسجيل ( 4 ) ثلاثيات من أصل ( 10 ) محاولة قام بها، وصنع اللاعب طيلة اللقاء ( 3 ) تمريرات حاسمة ” أسيست ” وفقد اللاعب الكرة ( 3 ) مرات.

الأهلي بنغازي المتوج ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة الأخيرة يوم – الثلاثاء الماضي – لم يظهر لاعبوه بشكل وصورة حسنة يتمناها جماهيره، لاسيما أن أكثر مسجلي النقاط من جانب الأهلي محترفه الأمريكي ” كيندال ديكس ” بتسجيله لـ (19 ) نقطة، بينما سجل أعلى نقاط لاعبي الأهلي المحليين لاعبه ” أسماعيل الجهمي ” بتسجيله لـ ( 9 ) نقاط.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المتوج بالنسخة الـ 24 هذا العام، استطاع لاعبوه طيلة اللقاء من عمل ( 48 ) متابعة، منها ( 35 ) دفاعية، و ( 13 ) هجومية، و صنع لاعبيه ( 12 ) تمريرة حاسمة، في حين قطع الاتحاد الكرة ( 3 ) مرات، و ( 4 ) اعتراضات، بينما سجل الفريق ( 10 ) ثلاثيات من أصل ( 27 ) محاولة، وفقد الكرة ( 13 ) مناسبة.

– نتائج الفترات كانت كالتالي

الفترة الأولى: انتهت لمصلة سلة الاتحاد بفارق نصف سلة ( 16 مقابل 15 ) نقطة .

الفترة الثانية: انتهت لمصلحة سلة الاتحاد ايضاً بفارق ( 9 ) نقاط، وبواقع ( 23 مقابل 14 ) نقطة، وبهذا تكون محصلة الشوط الأول ( 39 مقابل 29 ) نقطة.

الفترة الثالثة: انتهت لمصلحة سلة الاتحاد بفارق ( 8 ) نقاط، وبنتيجة ( 17 مقابل 9 ) نقاط .

الفترة الرابعة: انتهت لصالح سلة الأهلي بنغازي بفارق ( 5 ) نقاط، وبواقع ( 17 مقابل 12 ) نقطة، بينما كانت نتيجة الشوط الثاني اتحادية ( 29 مقابل 26 ) نقطة.

(وال )