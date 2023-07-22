ليبيا تجدد رفضها القاطع لاستمرار السلطات السويدية السماح لمتطرفين بتمزيق نسخ من المصحف الشريف

طرابلس 22 يوليو 2023 م (وال) – جددت حكومة الوحدة الوطنية رفض ليبيا القاطع وادانتها لاستمرار السلطات السويدية في السماح لمتطرفين بالإساءة لنسخ من المصحف الشريف.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن اقدام أحد المتطرفين على تمزيق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية بالعاصمة السويدية ستوكهولم؛ يمثل جريمة كراهية واستهداف مسيئ ومتعمد لمشاعر المسلمين حول العالم .

وأعتبر البيان حماية السلطات السويدية لمثل هذه الأفعال غير مقبول ويتنافى مع قيم الحوار واحترام المقدسات والثقافات .

ودعت حكومة الوحدة الوطنية؛ المجتمع الدولي للتصدي والوقوف بحزم ضد هذه الأفعال المشينة ،وتوحيد الجهود في مواجهة تنامي التيارات المتطرفة التي تهدد التعايش السلمي بين الشعوب والثقافات وتماسك المجتمعات.

..(وال)..