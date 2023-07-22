مفتشو مركز الرقابة على الأغذية يقفلون مخبز بمدينة يفرن .

يفرن 22 يوليو 2023 l(وال)- قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بجولات تفقدية شملت عددا من المخابز بمدينة يفرن اتخذوا خلالها اجراءات ضبطية تمثلت في قفل مخبز وإعطاء إنذار لآخر نظرا لعدم مطابقتهما الاشتراطات الصحية.

وأشار المركز في بيان على صفحته إلى أن مفتشي مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية مكتب يفرن بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي اتخذوا عقب الجولات التفقدية على المخابز والانشطة الاخرى الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة، وتوجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الانشطة الاخرى.

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