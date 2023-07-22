الرئيس الأمريكي يرشح امرأة لقيادة سلاح البحرية

واشنطن 22 يوليو 2023م (وال) – رشح الرئيس الأمريكي “جو بايدن” الأميرال “ليزا فرانكيتي” لقيادة سلاح البحرية، في خطوة وصفت بـ ” التاريخية “.

وستكون “فرانكيتي”، في حال تعيينها، أول امرأة تتولى قيادة البحرية الأمريكية عبر التاريخ، وستصبح عضوا في هيئة الأركان المشتركة.

وقال “بايدن”، في بيان، إن الأميرال “فرانكيتي” أظهرت خلال مسيرتها المهنية خبرة واسعة في مجالي العمليات والسياسات، مشيرا إلى أنها ثاني امرأة تصل إلى رتبة أميرال في البحرية الأمريكية.

يذكر أن “ليزا فرانكيتي”، التي تشغل حاليا منصب نائب رئيس العمليات في البحرية الأمريكية، كانت من بين المرشحين المتوقع اختيارهم لهذا المنصب، وتتمتع بخبرة واسعة تصل إلى 38 عاما، فضلا عن عملها قائدا للقوات البحرية الأمريكية في كوريا الجنوبية.

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