مهرجان العودَة للمدارس يقام خِلال الفترة 13- 15 أغسطس بِمعرض طرابلس الدولي.

طرابلس 22 يوليو 2023م(وال)- أعلنت وزارة التربية والتعليم أن مهرجان العودَة للمدارس الذي تُشرف عليه وزارة التَّربية والتَّعليم سيقام خِلال الفترة 13- 15 أغسطس بِمعرض طرابلس الدولي بمشاركة عديدٍ من المؤسسات التَّعليمية، والشركات المحلية والأجنبية.

وقالت الوزارة إن مهرجان العودَة إلى المدارس الذي تُنظمه شركة ليبيا العالمية للخدمات الإعلامية، والتسويق، وتنظيم المعارض, يعد من الفعاليات الهامة التي تُقام كل عام في مُختلف دول العالم, حيث يتم إحياء ذكرى بَدء العام الدِّراسي، وترحيب الجهات المختلفة بالطلاب، وأولياء أمورهم، وتعريفهم بـأهميَّة الاِستمرار في التَّعلم، وتنمية مهاراتهم ومواهبهم، واكتشاف مهاراتهم واهتماماتهم الجدِيدة من خِلال الفعاليات، والأنشطة المتنوعة التي تُقام خلاله.

وسيوفِّر المهرجان الذي يُشارك فيه أكثر من 30 مؤسسة تعليمية، ومركز تربوي الاِحتياجات المدرسية الأساسية من قرطاسية، ومُستلزمات مكتبية، وسيُقام خلال فعالياته كشوفات طبية مجانية للتلاميذ.