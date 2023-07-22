شرطة النواقية بمديرية أمن بنغازي تلقي القبض على تشكيل عصابي .

بنغازي 22 يوليو 2023م (وال)- تمكن مركز شرطة النواقية التابع لمديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على تشكيل عصابي خطير يمتهن سلب المواطنين والعمالة الوافدة بقوة السلاح.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أن التشكيل العصابي المكون من أربعة أشخاص ضبطوا متلبسين خلال تنفيذ عملية سـ.ـطو على منزل للعمالة الوافدة بعد شكوى تقدم بها أحد المواطنين إلى مركز شرطة النواقية .

وأضافت المديرية أن المقبوض عليهم ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي وأجهزة هواتف محمولة.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن المتهمين بعد الاستدلال معهم اعترفوا بعدة وقائع سلب بقوة السلاح إستهدفت مواطنين وعمالة وافدة، وسرقة أغنام.