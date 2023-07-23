الدفاع الروسية تعلن مقتل صحفي وإصابة آخرين في قصف أوكراني.

موسكو 22 يوليو 2023م(وال)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن مراسلا صحفيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء قصف أوكراني بالقرب من خط المواجهة في مقاطعة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان لها ، إن القوات الأوكرانية شنت قصفا مدفعيا على مجموعة من الصحفيين من مركز إيزفستيا للإعلام ووكالة ريا نوفوستي للأنباء، كانوا يعدون تقريرا حول قصف القوات الأوكرانية المناطق السكنية في زابوروجيا بالذخائر العنقودية.

وأضاف البيان أن مجموعة من الصحفيين تعرضوا لقصف بالذخائر العنقودية، أسفر عن إصابة 4 منهم، وخلال إجلائهم إلى المراكز الطبية الميدانية توفي أحد الصحفيين متأثرا بجروح نجمت عن انفجار ذخيرة عنقودية.