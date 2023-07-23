قافلة نور الحياة لطب العيون تصل الزنتان.

الزنتان 22 يوليو 2023م (وال)-وصلت قافلة نور الحياة لطب العيون برئاسة الدكتورة (رانيا الخوجة) مديرة مستشفى العيون بطرابلس إلى مدينة الزنتان.

.وكان في استقبال القافلة عميد البلدية ووكيل ديوان البلدية ورئيس الفرع البلدي وعضو مجلس النواب عن المدينة و عميد كلية الطب البشري ومدير مستشفى الحوادث بالزنتان وعدد من أعيان المدينة .

وحسب المجلس البلدي الزنتان ستجري القافلة الطبية عدد كبير من العمليات داخل مستشفى الحوادث لزراعة القرنية وأيضا عمليات الشبكية ,إضافة إلى الكشف المستمر تحت شعار قافلة نور الحياة التي تهدف لخدمة المواطنين بكل السبل في مجال طب العيون.