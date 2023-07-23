ليبيا نيوز

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعلن عن الفائزين بالجائزة في مجال حقوق الإنسان لعام ( 2023) .

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

نيويورك 22 يوليو 2023 (وال)- أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،  ” تشابا كروشي ” عن الفائزين بجائزة الأمم المتحدة المرموقة في مجال حقوق الإنسان لعام 2023. 

 وشملت قائمة الفائزين لهذا العام: مركز حقوق الإنسان “فياسنا”، ومقره بيلاروسيا؛ وجوليان لوسينج من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان من الأردن؛ وجوليو بيريرا من أوروغواي؛ والتحالف العالمي لمنظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية والحركات الاجتماعية والمجتمعات المحلية.

 سيقام حفل توزيع جائزة 2023 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في  ديسمبر 2023، كجزء من أنشطة الاحتفال بيوم حقوق الإنسان. 

وال..  

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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