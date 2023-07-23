المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة ينطلق اليوم في العاصمة الايطالية بمشاركة ليبية .

روما 23 يوليو 2023 ( وال ) – تنطلق في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأحد أعمال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، بمشاركة ليبية وعدد من القادة وممثلين لدول من أوروبا وجنوب البحر المتوسط وإفريقيا.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان لها إن المؤتمر يهدف إلى تنظيم ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفق نموذج جديد للتعاون بين الدول من خلال التخطيط المشترك، وتنفيذ المبادرات والمشاريع في ستة قطاعات رئيسية هي الزراعة والبنية التحتية والتعليم والتدريب والرعاىة الصحية والماء والبيئة.

وكشف مسؤولون إيطاليون في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن الدول المقرر مشاركتها في المؤتمر هي ليبيا وتونس وتركيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

من جهتها اعتبرت رئيس الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن استضافة العاصمة روما للمؤتمر اليوم بمثابة ” نجاح إيطالي عظيم” مشيرة إلى أن بلادها تقترح من خلال المؤتمر، «نموذجا تعاونيا مع الدول التي تشترك في البحر الأبيض المتوسط»، مؤكدة الحاجة إلى ” تغيير النهج” للتحكم في ظاهرة الهجرة.

وقالت ميلوني في تصريح لقناة ” Tg1″ الإيطالية: ” سيكون لدينا أكثر من 20 دولة متوسطية وعربية وأوروبية وأفريقية، و16 رئيس دولة وحكومة، وعشر منظمات دولية. كلنا معًا لمعالجة قضية الهجرة، وفهم كيفية مساعدة البلدان التي يغادر منها المهاجرون، وكيفية وقف الاتجار بالبشر والمتاجرين بالبشر»، وفق ما نقلت عنها وكالة «نوفا» الإيطالية.

وأضافت ” هو نموذج تعاوني نقترحه مع هذه البلدان التي تشترك في البحر الأبيض المتوسط​​، وهي مصلحة متقاربة»، مؤكدة أنه «من أجل التحكم في ظاهرة الهجرة، نحتاج إلى تغيير نهجنا. وقد فعلت إيطاليا ذلك: الاتفاق مع تونس يظهر أنه يمكن القيام بذلك” .

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