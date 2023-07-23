النيابة العامة تباشرالتحقيق في حريق شب بمكتبين مخصصين لوثائق قضائية بمحكمة باب بن غشير.

طرابلس 23 يوليو 2023 و . ر ( وال ) – باشرت نيابة باب بن غشير مساء أمس السبت التحقيق في الحريق الذي شب بمكتبين مخصصين لبعض الوثائق القضائية المطروحة أمام دائرتي نظر الجنح والمخالفات المرتكبة في نطاق اختصاص المحكمة.

وقال مكتب النائب العام في منشور عبر صفحته بالفيسبوك ((إن المحققين عاين الأشياء، وسجل مبلغ الأضرار المادية الناجمة، واستعان بأهل الخبرة لغرض تعيين سبب نشوء الحريق، ثم أجرى استجواب القائمين على إدارة العمل، لاستجلاء مدى الأضرار المتعدية إلى الأوراق القضائية )).

وأشار المنشور إلى فقد أوراق قضائية جراء الحريق تبين أنها ” أدخلت في الدورة الإلكترونية على قاعدة منظومة عمل النيابة العامة، ولها نسخة رقمية تضاهي أصلها” ، موضحا أن النائب العام وجه باتباع القواعد الإجرائية المرسومة حال فقد الأوراق، وإدخالها في دورة العمل خلال المواعيد المقررة.

وحث النائب العام كذلك الإطار القضائي على الوعي الكامل بالغاية من إنشاء مشروع التحول الرقمي، ومضاعفة الجهود التي تتغيَّا أرشفة الأوراق القضائية كلها؛ حتى تتلافى الهيئة أية واقعة مستقبلية ينجم عنها فقد الأوراق القضائية قبل رقمنتها، وحض على التواصل مع النيابة العامة للإسراع في سلوك ما انتهجته والانضمام إلى مشروع التحول الرقمي ليشمل منظومة العدالة جميعها.

وفي وقت سابق أمس السبت أعلنت هيئة السلامة الوطنية السيطرة على حريق اندلع بأحد أدوار مجمع المحاكم طرابلس..

وأكدت الهيئة في بيان عبر صفحتها بفيسبوك على عدم وجود أي أضرار بشرية نتيجة هذا الحريق، دون ذكر مزيد التفاصيل .

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