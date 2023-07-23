ليبيا نيوز

مقتل 4 أشخاص جراء تحطم مروحية أمريكية في ولاية ألاسكا.

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

واشنطن 23 يوليو 2023 (وال) – لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة هليكوبتر تقل طيارا وموظفين حكوميين أمريكيين فوق بحيرة ضحلة في منطقة نورث سلوب في ولاية ألاسكا الأمريكية .

     وقالت وزارة الموارد الطبيعية في ألاسكا إن المروحية استأجرتها الوزارة وكان على متنها ثلاثة موظفين من قسم المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي ، وكانوا يقومون بعمل ميداني . بحسب قناة الحرة الأمريكية

     وذكرت القناة أن المروحية، من طراز بيل 206، قد تأخر موعد وصولها مساء الخميس وعثر فريق البحث والإنقاذ على حطام مطابق لوصف المروحية المفقودة .

.. ( وال ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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