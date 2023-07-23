غانا تخطط للتوسع في إستخدام السيارات الكهربائية

أكرا 23 يوليو 2023 م ( وال ) قالت “دوريس دودو ” ، نائبة مدير إدارة الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة في غانا ، إن بلادها أكملت صياغة سياسة بشأن السيارات الكهربائية من أجل تطوير قطاع السيارات الكهربائية وتحقيق هدف خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2070..

وأوضحت أن حكومات أكبر أسواق السيارات في العالم ستتخذ قريباً خطوات جريئة لجعل السيارات الكهربائية الخيار الوحيد ، وأن هذه الدول تنوي حظر بيع سيارات الغاز والديزل بالكامل بحلول عام 2040 ، بما في ذلك أكبر أسواق السيارات في العالم والصين والمملكة المتحدة والدول الأوروبية ، مبينة أنه وبصرف النظر عن اكتشافات النفط والغاز الحالية ، فإن إمكانات الطاقة الشمسية هائلة ويمكن استخدامها لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة للنقل.

من جانبه قال البروفيسور،” إرنست أجيمانج “، كبير المحاضرين بجامعة غانا، إن غانا لديها محطتين فقط متاحتين للجمهور فى العاصمة أكرا لشحن السيارات الكهربائية وأن 3 وكلاء فقط للسيارات الكهربائية يمتلكون مرافق صيانة وفنيين مدربين، مشيرًا إلى استعداد العديد من الوكلاء لخوض تجربة صيانة السيارات الكهربائية.وأضاف أن غانا استوردت حوالى 17 ألفا و660 سيارة كهربائية فى الفترة بين يناير 2017 وديسمبر 2021.

ووفقا لوزارة الطاقة فى غانا، فإن قدرة الطاقة بالبلاد تصل إلى 5400 ميجاوات وهو رقم أعلى بكثير من ذروة الطلب الحالية التى تصل لحوالى 3700 ميجاوات.