ليبيا وفلسطين يتفقان على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الصحية منها .

طرابلس 23 يوليو 2023 م ر ( وال ) – اتفقت ليبيا و فلسطين على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الصحية .

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف ” رمضان بوجناح ” أمس السبت بطرابلس وفدا فلسطينيا برئاسة مساعد وزير الخارجية ” “عماد الزهيري” .

وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك أن الوفد الفلسطيني نقل لـ “بوجناح ” استعداد وزارة الصحة الفلسطينية للشراكة والعمل مع وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وتبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات الفلسطينية العاملة بالخارج ، كما اقترح الوفد إيفاد بعض الكوادر الطبية المتخصصة لإجراء العمليات الجراحية وتدريب الكوادر الليبية والمساهمة في تطوير القطاع الصحي الليبي في بعض التخصصات منها ( زراعة القرنية – عمليات القلب المفتوح – جراحة القلب المفتوح للأطفال- وبعض التخصصات الأخرى ، وكذلك في عمليات صناعة الأدوية.

ووفقا لذات المصدر تم الاتفاق على تشكيل فريق فني بين البلدين لتحديد الأولويات والاتفاق على آليات العمل خلال المدة القادمة، كما تقرر عقد اجتماع موسع بين مدراء المستشفيات الكبرى في البلدين لتحديد الاحتياجات المهمة والعاجلة.

وفي ذات السياق أفاد رئيس الوفد بتعليمات القيادة الفلسطينية لوزارة الصحة بتقديم كل الدعم لوزارة الصحة الليبية، وإبرام اتفاقيات تعاون بين الوزارتين.

….( وال ) ….