بدء أعمال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة بروما .

روما 23 يوليو 2023 م ( وال )- انطلقت بالعاصمة الايطالية ” روما ” صباح اليوم الأحد أعمال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة،بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” .

ويهدف المؤتمر إلى تنظيم ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر ، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال وضع استراتيجية مشتركة وخطة عمل بين دول المصدر والعبور والوصول ، وتنفيذ المبادرات والمشاريع في قطاعات ، هي الزراعة، والبنية التحتية، والتعليم والتدريب والرعاية الصحية، والماء، والبيئة بحضور عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة .

ويحضر المؤتمر الذي تنظمه ايطاليا دول ( ليبيا – تونس – تركيا – الجزائر – الإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ) .

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