ليبيا نيوز

بدء أعمال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة بروما .

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 روما 23 يوليو 2023 م ( وال )- انطلقت بالعاصمة الايطالية ” روما ” صباح اليوم الأحد أعمال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة،بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ”  .

      ويهدف المؤتمر إلى تنظيم ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر ، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال وضع استراتيجية مشتركة وخطة عمل بين دول المصدر والعبور والوصول ، وتنفيذ المبادرات والمشاريع في قطاعات ، هي الزراعة، والبنية التحتية، والتعليم والتدريب والرعاية الصحية، والماء، والبيئة بحضور عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة .

 ويحضر المؤتمر الذي تنظمه ايطاليا  دول  ( ليبيا – تونس – تركيا – الجزائر – الإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ) .

   …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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