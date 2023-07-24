إدارة إنفاذ القانون تسترجع أرضا للدولة في سوق الجمعة بطرابلس.

طرابلس 23 يوليو2023م (وال)- أوقفت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الأحد استغلال أرض من قبل بعض الأشخاص في منطقة سوق الجمعة “شرفة الملاحة” بطرابلس تنفيذاً لأمر النائب العام.

وذكرت إدارة انفاذ القانون أن الارض البالغ مساحتها عشر هكتارات وثلاثة الأف متر مربع صدر فيها نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة في سنة 1978م وتم تسليمها إلى القوات المسلحة.

وحسب الادارة فقد أتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة ووثق استغلال الأرض وفتح محضر بالخصوص وإحالته لمكتب النائب العام لاستكمال باقي الإجراءات.