أمريكا تكشف عن موعد تسليم طائرات إف-16 لأوكرانيا

واشنطن 23 يوليو 2023 م (وال) – أكد وزير الخارجية الأمريكي ” أنتوني بلينكن ” اليوم الأحد أن أوكرانيا ستتسلم مقاتلات “إف-16″، لكن العملية ستستغرق عدة أشهر .

وقال الوزير الأمريكي حتى لو تم اتخاذ القرار بشأن مقاتلات “إف-16” غدا فسيستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يبدأ تطبيقه .

وشدد ” بلينكن ” على أنه يتحدث عن التدريب والصيانة وتوفر الفرص لاستخدامها في عمليات الأسلحة المشتركة. كل هذا يستغرق وقتا .

وقال عندما سئل عن توضيح ما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا ستتلقى طائرات مقاتلة أمريكية إنه يعتقد ذلك .. معتبرا أنه من المهم التركيز على ضمان أنهم عندما يستقبلونها يكونون مدربين بشكل صحيح وقادرين على خدمة هذه الطائرات واستخدامها بحكمة .