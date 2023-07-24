ليبيا نيوز

جامعة ليبيا تنظم ندوة حول دور المرأة في قطاع التعليم العالي وغيره من القطاعات .

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 23 يوليو 2023 (وال)- ناقشت الندوه العلميه التي عقدت اليوم بمقر جامعة ليبيا المفتوحه  باشراف،مكتب دعم وتمكين المرأة بالجامعه  أهميه الدور الفاعل الذي تضطلع به المرأة  في قطاع التعليم العالي وغيره من القطاعات في المجتمع .

و قدمت في الندوة  العديد من الورقات البحثيه العلميه عرفت  بدور مكتب دعم وتمكين المرأة في القطاعات كافة ،  وتناولت بالبحث  عددا من القوانين والتشريعات في ليبيا  بينها  الطلاق  ( اركانه..أسبابه.. مراحله..) وايجابيات وسلبيات منحة الزواج للمستفيدين منها  والآثار الاجتماعيه والنفسيه لظاهرة الطلاق علي الفرد والاسره والمجتمع.  ونظرة المجتمع للمرأة المطلقه . 

 وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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