جامعة ليبيا تنظم ندوة حول دور المرأة في قطاع التعليم العالي وغيره من القطاعات .

طرابلس 23 يوليو 2023 (وال)- ناقشت الندوه العلميه التي عقدت اليوم بمقر جامعة ليبيا المفتوحه باشراف،مكتب دعم وتمكين المرأة بالجامعه أهميه الدور الفاعل الذي تضطلع به المرأة في قطاع التعليم العالي وغيره من القطاعات في المجتمع .

و قدمت في الندوة العديد من الورقات البحثيه العلميه عرفت بدور مكتب دعم وتمكين المرأة في القطاعات كافة ، وتناولت بالبحث عددا من القوانين والتشريعات في ليبيا بينها الطلاق ( اركانه..أسبابه.. مراحله..) وايجابيات وسلبيات منحة الزواج للمستفيدين منها والآثار الاجتماعيه والنفسيه لظاهرة الطلاق علي الفرد والاسره والمجتمع. ونظرة المجتمع للمرأة المطلقه .

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