ليبيا نيوز

الدبيبة ونظيره المصري ووزير خارجية المغرب يناقشان القضايا المشتركة.

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 23 يوليو 2023م (وال ) – اجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” ” عبدالحميد الدبيبة ” محادثات مع نظيره المصري “مصطفى مدبولي”، ووزير خارجية المغرب “ناصر بوريطة” لتعزيز آفاق التعاون الثنائي بين ليبيا وكل من مصر والمغرب.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة المنعقد في العاصمة الإيطالية #روما بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك”.

كما ناقش ” الدبيبة ” مع ” مدبولي” وبوريطة ” عددا من القضايا المشتركة التي تهم ليبيا مع دول مصر والمغرب.

 …(وال ) …

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وكالة الأنباء الليبية

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