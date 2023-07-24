وزارة الصحة تعلن انطلاق الفحص الطبي والتطعيمات لطلاب المدارس.

طرابلس 24 يوليو 2023 م . ر ( وال ) – أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أمس الأحد انطلاق برنامج الفحص الطبي والتطعيمات لطلاب المدارس وفق جدول التطعيمات الوطني.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الطبية العاملة بالمركز الصحي سيدي سليم التابع لإدارة الخدمات الصحية أبوسليم، شرعت في تنفيذ برنامج الفحص الطبي والتطعيمات للطلاب، حرصًا على سلامتهم من الإصابة بالأمراض المستهدفة بالتحصين.

وأضافت الوزارة أن برنامج الفحص يتضمن قياس الطول، والوزن، والكشف عن النظر، والأسنان، والاطمئنان على صحة الطلاب العامة.

كما يتم أيضًا إعطاء طعم الرباعي الخناق والكزار والشاهوق منزوع الخلية وشلل الأطفال الميت لمن هم في سن ( 6 ) سنوات.

وأكدت الوزارة على أن الالتزام بمواعيد التطعيم سيسهم في الوقاية من الأمراض المعدية وتقوية الجهاز المناعي وخفض نسبة الوفيات.

….( وال ) …..