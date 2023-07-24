( وال سرت ) : توقيع اتفاقية للتعاون العلمي المشترك بين جامعة سرت وجامعة والمرقب.

سرت 24 يوليو 2023 (وا ل) _ وقعت جامعتا سرت والمرقب أمس الأحد على اتفاقية للتعاون العلمي المشترك بينهما،في مجالات التعاون والبحوث العلمية.

وتنص الاتفاقية التي وقعها رئيسا الجامعتين د . سليمان الشاطر و د . امحمد انويجي على التعاون في مجالات التخطيط وتنفيذ البحوث العلمية بين الجانبين ، وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المشتركة ، والإستفادة من الإمكانات المتاحة بالجامعتين ، وإعتماد قاعات دراسية في مجال الدراسات العليا تابعة لجامعة المرقب بجامعة سرت ، و قاعات دراسية تابعة لجامعة سرت بجامعة المرقب.

وحضر مراسم توقيع هذه الاتفاقية وكيلا الشؤون العلمية بالجامعتين وعدد عمداء الكليات ومدراء الادارات بجامعة المرقب .

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