ليبيا نيوز

( وال سرت ) : توقيع اتفاقية للتعاون العلمي المشترك بين جامعة سرت وجامعة والمرقب.

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سرت 24 يوليو 2023 (وا ل) _ وقعت جامعتا سرت والمرقب أمس الأحد على اتفاقية للتعاون العلمي المشترك بينهما،في مجالات التعاون والبحوث العلمية.

   وتنص الاتفاقية التي وقعها رئيسا  الجامعتين   د . سليمان الشاطر و  د  . امحمد انويجي  على التعاون في مجالات التخطيط  وتنفيذ البحوث العلمية بين الجانبين ، وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المشتركة ، والإستفادة من الإمكانات المتاحة بالجامعتين ، وإعتماد قاعات دراسية في مجال الدراسات العليا تابعة لجامعة المرقب بجامعة سرت ، و قاعات دراسية تابعة لجامعة سرت بجامعة المرقب.

وحضر مراسم توقيع هذه الاتفاقية وكيلا الشؤون العلمية بالجامعتين وعدد عمداء الكليات ومدراء الادارات بجامعة المرقب .

….( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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