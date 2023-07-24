توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة في الصين يشهد نموا متزايدا خلال النصف الأول من العام الجاري

بكين 24 يوليو 2023 م ( وال ) قالت الهيئة الوطنية الصينية للطاقة، إن الصين شهدت نموا قويا في القدرة المركبة لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 ، وسط جهود البلاد لدفع التحول الأخضر.

وأضافت الهيئة، أن القدرة المركبة لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة بلغت حوالي 1.32 مليار كيلوواط حتى نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة 18.2 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية اليوم الإثنين .

هذا فيما توسعت القدرة المركبة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح بنسبة 13.7 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 390 مليون كيلوواط، بينما بلغت تلك القدرة بالطاقة الشمسية نحو 470 مليون كيلوواط، بزيادة 39.8 بالمئة سنويا. وبلغ إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في البلاد حوالي 2.71 مليار كيلوواط، بارتفاع 10.8بالمئة على أساس سنوي.

كما أظهرت نتائج بيانات معنية ارتفاع إجمالي الاستثمارات من قبل الشركات الرئيسية الصينية للطاقة في مجال الطاقة الشمسية بنسبة 113.6 بالمئة على أساس سنوي، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

و قد عززت الصين استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة على مر السنين باعتبارها جزءا من سعيها إلى تحقيق التنمية الخضراء