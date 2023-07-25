ليبيا تستضيف بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه .

طرابلس 24 يوليو 2023 ( وال ) -تستضيف ليبيا بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه خلال الفترة من ( 26 ) إلى ( 30 ) من شهر يوليو الجاري بمدينة طرابلس .

وذكرت مصادر وزارة الرياضة أن الوزير ” عبد الشفيع الجويفي ” يتابع باهتمام كبير آخر استعدادات وترتيبات الاتحاد الليبي لهذه البطولة .

وشدد ” الجويفي ” على ضرورة الاستعداد الأمثل وضمان كل عوامل النجاح لهذا الحدث الرياضي الإفريقي الذي سيقام بدعم ورعاية الوزارة.

وكان الاتحاد الإفريقي واتحاد شمال أفريقيا للعبة قد وافقا رسميا على استضافة ليبيا لهذه البطولة التي ستحظى بمشاركة نخبة من أبطال مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والتي سيقام على هامشها دورة للتحكيم وأخرى للتدريب وامتحان اجتياز الشارة الأفريقية ( قاضي ب – كاتا وكومتي ) بإشراف الاتحاد الإفريقي.

ويعد هذا الحدث الرياضي الأول من نوعه منذ آخر بطولة نظمت بليبيا في الكاراتيه وهي البطولة العربية عام 2007 .

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