مصلحة المطارات تدعو الشركات المنتهي قيدها لمراجعة لجنة قيد الشركات .

طرابلس 24 يوليو 2023 ( وال ) – دعت مصلحة المطارات بوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين جميع الشركات التي انتهى قيدها خلال سنوات 2019 و2020 و2021 و2022 للمراجعة الفورية للجنة قيد الشركات بمقر المصلحة بمنطقة النوفليين بطرابلس وذلك لاستيفاء كافة المستندات والمصوغات القانونية اللازمة لتجديد قيده .

وأوضحت المصلحة أن هذه الدعوة تأتي في إطار الحفاظ على تحديث قاعدة بيانات المصلحة وتأكيد صحة وسلامة المعلومات الخاصة بالشركات المسجلة لديها ، وتؤكد على ضرورة مراجعة الشركات لجنة قيد الشركات بمقر المصلحة .

وطلبت مصلحة المطارات من الشركات المعنية إحضار كافة المستندات والمصوغات القانونية اللازمة حتى يتمكن فريق المصلحة من تجديد قيودها بشكل سلس وفعال .

ونوهت بالشركات بضرورة الاستجابة لهذه الدعوة وذلك حرصًا على استمرار تعاونها المثمر وتحسين الخدمات التي نقدمها .

…( وال )…