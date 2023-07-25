الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالمنطقة الجنوبية يحتفى باختتام نهائي الدرجة الثانية للموسم الرياضي.

سبها 24 يوليو 2023 م ( وال) – نظم الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالمنطقة الجنوبية احتفالية بمناسبة اختتام الموسم الرياضي بنهائي الدرجة الثانية حيث توج فريق الأمل بلقب الدوري بعد فوزه على فريق الجزيرة بركلات الترجيح .

وجرى خلال الاحتفالية التي حضرها رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالمنطقة الجنوبية واعضاء الاتحاد الفرعي ورئيس نادي الإخاء ورئيس رابطة اندية الجنوب ورئيس لجنة المسابقات تكريم الفريقين وحكام النهائي وتوزيع الجوائز في اجواء كروية جميلة على أرضية ملعب نادي الإخاء هون.

(سبها – وال )