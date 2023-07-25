الحويج يشدد على أهمية تفعيل المنافذ البرية بين ليبيا والجزائر .

طرابلس 24 يوليو 2023م (وال ) – شدد وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” على أهمية تفعيل المنافذ البرية بين ليبيا والجزائر لزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل المناطق الحرة وتجارة العبور نحو السوق الإفريقية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين مع عدد من أصحاب الأعمال والشركات الجزائرية المتخصصة في مجالات الهندسة الصناعية، والنفط بحضور وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وشؤون المناطق الحرة ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة.

وقال ” الحويج ” إن وزارة الاقتصاد والتجارة حرصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة بقطاعات الاستثمار والتجارة ودعم القطاع الخاص للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد عبر موقع ” فيسبوك ” .

وناقش الحاضرون سُبل تعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص لدى ليبيا والجزائر وتنظيم لقاءات تضم أصحاب الأعمال والمستثمرين لتبادل التجارب والخبرات وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة .

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