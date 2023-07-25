دومة والسفير الفرنسي لدى ليبيا يناقشان قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

بنغازي 24 يوليو 2023م (وال)- ناقش النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” مصباح دومة ” اليوم الإثنين مع السفير الفرنسي لدى ليبيا ” مصطفى مُهراج ” مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

واستعرض اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي عدد من الملفات في مقدمتها تصور خارطة الطريق للمرحلة المُقبلة والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية والاستفتاء (6+6) بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي لمجلس النواب ” عبدالله بليحق ” .

كما تناول اللقاء الاشكالية القانونية المتعلقة بتشكيل اللجنة المالية لمتابعة الانفاق العام والقضايا المشتركة بين البلدين في ملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

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