الهلال الأحمر فرع درنة ينتشل جثة مجهولة الهوية لمهاجر عثر عليها عند شاطئ منطقة رأس التين.

درنة 24 يوليو 2023م (وال ) – انتشل فريق الهلال الأحمر الليبي فرع درنة جثة مجهولة الهوية لمهاجر عثر عليها عند شاطئ منطقة رأس التين.

وأكد الهلال الأحمر فرع درنة في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” أنه تلقي بلاغا من مديرية أمن ” أم الرزم ” يفيد بظهور جثة تعود لمهاجر عند شواطئ منطقة رأس التين، مشيرا إلى تحرك فريق الانتشال لاتخاذ كافة الإجراءات والتعامل مع الجثة مجهولة الهوية بعد أخذ علامتها.

حيث تم نقلها مع مديرية أمن أم الرزم إلى مستشفى أم الرزم العام بعد عرضها على النيابة العامة للاختصاص والطبيب الشرعي.

وأشار الهلال الأحمر إلى دفن الجثة بمقبرة أم الرزم بعد استخراج تصريح الدفن عن طريق الهلال الأحمر بالتنسيق مع مكتب الأوقاف أم الرزم.

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