( 3 ) شهداء برصاص الاحتلال إثر استهداف سيارتهم في نابلس.

نابلس 25 يوليو 2023( وال ) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند بوابة جبل جرزيم في نابلس.

وقالت الصحة، إنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشبان الثلاثة، دون معرفة هويتهم بعد.

وأفادت وكالة ” وفا ” الفلسطينية نقلا عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وقامت باحتجاز جثامينهم، واستولت على مركبتهم.

وقال أحد شهود العيان، إن تلك القوات تعمدت استهداف كاميرات المراقبة في المكان، وذلك في محاولة منها لإخفاء تفاصيل جريمة الإعدام التي ارتكبتها.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المنطقة لساعات ومنعت الطواقم الطبية والصحفية من الوصول إلى المكان. كما أغلقت البوابة الحديدية المقامة عند مدخل جبل جرزيم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من خلالها وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية وفا .