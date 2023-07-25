ليبيا نيوز

( باتيلي ) و ( حفتر ) يلتقيان في بنغازي .

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 25  يوليو 2023 م ( وال ) – قال المبعوث الأممي إلى ليبيا ” عبدالله باتيلي” عقدتُ مساء أمس في بنغازي بمعية سفراء إيطاليا ومصر وفرنسا وألمانيا وتونس وتركيا والمملكة المتحدة اجتماعاً بناءً مع المشير ” خليفة. حفتر ” .

واضاف” باتيلي ” في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر (( ناقشنا الاستعدادات لاجتماع مجموعة العمل الأمنية ​​المقرراليوم الثلاثاء ،  وشددتُ خلال اللقاء على الأهمية البالغة للأمن لنتمكن  من إجراء انتخابات شاملة، وإقامة مؤسسات شرعية ، تمهد الطريق أمام استقرار مستدام في ليبيا )) .

….(وال ) … 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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