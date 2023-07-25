( باتيلي ) و ( حفتر ) يلتقيان في بنغازي .

طرابلس 25 يوليو 2023 م ( وال ) – قال المبعوث الأممي إلى ليبيا ” عبدالله باتيلي” عقدتُ مساء أمس في بنغازي بمعية سفراء إيطاليا ومصر وفرنسا وألمانيا وتونس وتركيا والمملكة المتحدة اجتماعاً بناءً مع المشير ” خليفة. حفتر ” .

واضاف” باتيلي ” في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر (( ناقشنا الاستعدادات لاجتماع مجموعة العمل الأمنية ​​المقرراليوم الثلاثاء ، وشددتُ خلال اللقاء على الأهمية البالغة للأمن لنتمكن من إجراء انتخابات شاملة، وإقامة مؤسسات شرعية ، تمهد الطريق أمام استقرار مستدام في ليبيا )) .

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