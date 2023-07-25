سعر الأرز يقترب من أعلى له مستوى في عشر سنوات وتوقعات باستمرار الارتفاع

بانكوك 25 يوليو 2023 م ( وال ) قال :تشوكيات أوفاسونغسي “، الرئيس الفخري لجمعية مصدّري الأرز التايلاندي، وهي أحد أكبر مصادر شحن الحبوب في العالم: “سيرتفع سعر الأرز بالتأكيد على المدى القصير، لكن لا أحد يعلم إلى أي مدى سيرتفع. ستكون قفزة الأسعار كبيرة وسريعة وغير تدريجية”. ومن المتوقع حدوث قفزة قريبة في أسعار الأرز بعدما حظرت الهند، أكبر دولة مصدّرة له، كمية كبيرة من الشحنات.

وتواجه أسعار الأرز العالمية، التي بلغت الآن أعلى مستوياتها منذ 11 عامًا، توقعات بزيادة أكبر في الفترات المقبلة، بعد أن تحركت الهند لتعزيز المدفوعات للمزارعين، كما تهدد ظاهرة النينو المحاصيل في المنتجين الرئيسيين، وتصبح المواد الغذائية البديلة أكثر تكلفة بالنسبة للدول الأفريقىة والآسيوية.ويُعتبر الأرز مكوّناً أساسياً للوجبات الغذائية لمليارات الأشخاص في آسيا وإفريقيا، وسيؤجّج ارتفاع أسعاره الضغوط التضخمية، وزيادة تكاليف استيراده لدى المشترين.

وتهدف القيود التي تفرضها الهند، وتنطبق على شحنات الأرز الأبيض غير البسمتي، إلى ضبط الأسعار المحلية داخل الدولة. وتأتي هذه الخطوة مع تصاعد المخاوف بشأن تأثير ظاهرة “إل نينيو” على الإمدادات الزراعية، وارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، إضافة إلى الهجمات الروسية على منشآت التصدير الأوكرانية.