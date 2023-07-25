كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى نحو بحرها الشرقي.

سيول 25 يوليو 2023 (وال) – أعلنت كوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي ، في منطقة بالقرب من بيونغ يانغ في وقت متأخر الليلة الماضية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الصاروخين حلقا مسافة حوالي 400 كلم قبل سقوطهما في البحر الشرقي، وتجري السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية تقييما شاملا حول مواصفات الصاروخين . حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وقال خفر السواحل الياباني إنه يعتقد أن الصاروخين سقطا بالفعل ..منبها السفن في المناطق المتضررة إلى توخي الحذر من الحطام المتساقط.

يشار إلى أن الإطلاق جاء بعد ساعات من إعلان البحرية الكورية الجنوبية أن غواصة نووية أمريكية، الغواصة ” يو.إس.إس.أنابوليس ” قد وصلت إلى ميناء في جزيرة جيجو.

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