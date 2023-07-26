وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي عددا من أصحاب الأعمال الجزائريين، والشركات المتخصصة في مجال الهندسة الصناعية والنفط.

طرابلس 25 يوليو2023 م ( وال ) التقى وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” اليوم الثلاثاء عددا من أصحاب الأعمال الجزائريين، والشركات المتخصصة في مجال الهندسة الصناعية والنفط.

وتم في الإجتماع مناقشة المجتمعون سُبل تعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص لدى البلدين وتنظيم لقاءات تضم أصحاب الأعمال والمستثمرين، وتفعيل المنافذ البرية بين الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل المناطق الحرة وتجارة العبور نحو السوق الأفريقية.

الوزير أكد أن وزارة الاقتصاد والتجارة تحرص على تقديم كافة التسهيلات اللّازمة بقطاعات الاستثمار والتجارة ودعم القطاع الخاص للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

(وال )