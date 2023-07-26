ليبيا نيوز

الشركة العامة للكهرباء تؤكد الانتهاء من صيانة عطب بأحد الكوابل الرئيسة بسرت .

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 25 يوليو 2023م  ( وال )- أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء أن الفنيين والمهندسين يواصلون العمل من أجل تأمين الطاقة الكهربائية لكل المواطنين رغم الظروف المناخية الصعبة .

    وأكدت الشركة أن المهدسين والفنيين بعد جهود كبيرة تمكنوا من صيانة عطب بأحد الكوابل الرئيسة جهد 30 ك . ف من محطة 220 الزعفران إلى محطة السواوة جهد 30 ومن محطة 220 الزعفران إلى محطة التحلية رقم ( 2 ) من قبل فرقة الكوابل التابعة لدائرة الجهد المتوسط سرت دافعهم في ذلك هو توفير الكهرباء لسكان المنطقة رغم إرتفاع درجات الحرارة العالية .

   …( وال )…

  

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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