الشركة العامة للكهرباء تؤكد الانتهاء من صيانة عطب بأحد الكوابل الرئيسة بسرت .

طرابلس 25 يوليو 2023م ( وال )- أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء أن الفنيين والمهندسين يواصلون العمل من أجل تأمين الطاقة الكهربائية لكل المواطنين رغم الظروف المناخية الصعبة .

وأكدت الشركة أن المهدسين والفنيين بعد جهود كبيرة تمكنوا من صيانة عطب بأحد الكوابل الرئيسة جهد 30 ك . ف من محطة 220 الزعفران إلى محطة السواوة جهد 30 ومن محطة 220 الزعفران إلى محطة التحلية رقم ( 2 ) من قبل فرقة الكوابل التابعة لدائرة الجهد المتوسط سرت دافعهم في ذلك هو توفير الكهرباء لسكان المنطقة رغم إرتفاع درجات الحرارة العالية .

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