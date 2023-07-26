بدء اجتماعات مجموعة العمل الأمنية في مدينة بنغازي.

بنغازي 25 يوليو 2023م (وال)- بدأت في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، اجتماعات مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي .

وقال باتيلي في كلمة له في افتتاح الجلسة أن هذا الاجتماع يأتي استمرارا لجهودنا في توطيد السلام في ليبيا ودعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.مشيرا إلى أن الأمن ضروري لتمكين الانتخابات.

ودعا باتيلي، جميع القادة إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي، مشددا على أن استمرار الجمود الحالي أمر خطير, وينبغي على الجميع تعلم الدروس من الوضع في السودان.

وأضاف المبعوث الأممي أود أن أُذكر بنتائج زيارتي للسودان وتشاد والنيجر، حيث ناقشت عمل لجنة التواصل، والحاجة إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل منسق ومتزامن,موضحا أنه بعد أيام قليلة من زيارتي تلك، اندلع الصراع في دولة السودان.

وأوضح باتيلي أن قانوني الانتخابات بشكلهما الحالي لن يُمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة في ليبيا، داعيا إلى القيام بالمزيد من العمل لتحسين مشروعي القانونين من خلال سد الثغرات القانونية والفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكد عبدالله باتيلي أن الثقة بين القيادات العسكرية والأمنية أمر أساسي للنهوض بالعملية السياسية، وتهيئة بيئة تكفل إنجاز انتخابات تتسم بالشفافية والشمول واحترام نتائجها من قِبل جميع الأطراف..

وتابع باتيلي مخاطبا اللجنة العسكرية المشتركة أن ثمة تحديات جمة تقف أمامكم منها ,ضمان بيئة آمنة وسليمة للانتخابات ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالتشكيلات المسلحة والنهوض بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقاليةوضمان حماية حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الإنسانية.

ودعا عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية، اللواء مختار النقاصة، في كلمته خلال الاجتماع، الدول المشاركة في عملية برلين إلى الضغط من أجل إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وقال إن الأجسام السياسية التي تطالب إعلاميا بالانتخابات، هم بالواقع ضد الانتخابات، مؤكدا،أنه لا توجد معطيات لإجراء الانتخابات في المدة القريبة.

من جانبها قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال،خلال الاجتماع إن بلادها تدعم الجهود الرامية لخلق بيئة آمنة ومواتية لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا,داعية القادة الليبيين للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي.

وأكدت السفيرة دعم بلادها الدائم للاستقرار والسلام في ليبيا، مشددة على أهمية الجهود المشتركة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

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