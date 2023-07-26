ليبيا نيوز

المتحدث باسم شركة الكهرباء : الشركة لديها فاض كهربائي من ( 500 ) إلى ( 700 ) ميجا .

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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 طرابلس 25 يوليو 2023م ( وال )- نفى المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء ”  وئام التائب ”  عملية طرح أحمال بالشبكة وما يتداول على مواقع التواصل مجرد شائعات ، ولا يوجد أي مبرر لطرح الأحمال .

      وأكد ” التائب ” في تصريحات صحفية نشرت اليوم أن الشركة لديها فاض كهربائي من ( 500 ) إلى ( 700 ) ميجا ، معتبرا ذلك إنجاز يحسب لرجال الشركة ، مشيرا إلى وجود أعطال عرضية في الشبكة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتوصيلات غير الشرعية .

      ولفت  ” التائب ” إلى أن مهندسي وفنيي الشركة يعملون في ظروف صعبة وقاسية تحت ارتفاع درجة حرارة الشمس وحتى ساعات متأخرة من الليل ، مؤكدا على أن الشبكة الكهربائية تحت السيطرة في مختلف المناطق الليبية    .  

  …( وال )… 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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