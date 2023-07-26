المتحدث باسم شركة الكهرباء : الشركة لديها فاض كهربائي من ( 500 ) إلى ( 700 ) ميجا .

·

طرابلس 25 يوليو 2023م ( وال )- نفى المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء ” وئام التائب ” عملية طرح أحمال بالشبكة وما يتداول على مواقع التواصل مجرد شائعات ، ولا يوجد أي مبرر لطرح الأحمال .

وأكد ” التائب ” في تصريحات صحفية نشرت اليوم أن الشركة لديها فاض كهربائي من ( 500 ) إلى ( 700 ) ميجا ، معتبرا ذلك إنجاز يحسب لرجال الشركة ، مشيرا إلى وجود أعطال عرضية في الشبكة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتوصيلات غير الشرعية .

ولفت ” التائب ” إلى أن مهندسي وفنيي الشركة يعملون في ظروف صعبة وقاسية تحت ارتفاع درجة حرارة الشمس وحتى ساعات متأخرة من الليل ، مؤكدا على أن الشبكة الكهربائية تحت السيطرة في مختلف المناطق الليبية .

…( وال )…