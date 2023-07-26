وزير خارجية السويد : نسعى لتعديل القانون لمنع تكرار تدنيس المصحف الشريف .

الجزائر 25 يوليو 2023 م (وال) ــــ أعرب وزير الخارجية السويدي، “توبياس بيلستروم”، عن أسف بلاده البالغ ورفضها القاطع لحوادث تدنيس المصحف الشريف بستوكهولم، والتي وصفها ب”الدنيئة” ، وكشف أن حكومة بلاده تسعى لتعديل القانون لمنع تكرارها.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه الوزير السويدي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، على خلفية استدعاء القائم بأعمال سفارة السويد احتجاجًا على تكرار الإساءة للقرآن الكريم، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وأطلع “بيلستروم”،عطاف على (المبادرة التي اتخذتها وزارة العدل السويدية للنظر في إمكانية تكييف القانون السويدي المتعلق بالحفاظ على النظام العام مع ضرورة معالجة هذه التصرفات المرفوضة) .

من جانبه، أكد عطاف لنظيره السويدي أن (هذه التصرفات النكراء تتنافى والقيم والتقاليد السويدية في التفتح والتعايش ومد يد العون من دون أدنى تمييز أو إقصاء) .

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