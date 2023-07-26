ليبيا نيوز

ليبيا والمغرب يبحثان الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 25 يوليو 2023 (وال ) بحث عضو لجنة الادارة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ” سعد الضاوي ” مع المدير التنفيذي لشركة الاشغال العامة الدار البيضاء بالمملكة المغربية اوجه التعاون والفرص الاستثمارية بدولة ليبيا.

واستعرض اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة بطرابلس المشاريع المستهدفة وفق الخارطة الاستثمارية بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة.

وأكد ” الضاوي ” خلال اللقاء أن القطاع الخاص بدولة ليبيا يشهد تطور ملحوض على مستوى قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، مؤكداً رغبة اصحاب الاعمال والشركات المنتسبين لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص بالمملكة المغربية تحت اشراف وتوجيه وزارة الاقتصاد والتجارة.

وحضر اللقاء المدير العام بالغرفة ” محمد دوزان ” ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالغرفة ” يونس الزيداني ” .

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وكالة الأنباء الليبية

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